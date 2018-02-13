Директор Эрмитажа рассказал о разработке нового законопроекта о культуре

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о разработке нового проекта закона о культуре. По его словам, рабочая группа планирует представить концепцию документа в марте текущего года.

«К лету должен быть окончательный законопроект; одновременно мы разрабатываем концепцию развития музеев России», — приводит слова Пиотровского «Газета.ру».

Директор Эрмитажа подчеркнул, что разработку законопроекта курируют специалисты из президентского совета по культуре, отдела культуры администрации президента, Союза музеев, а также Министерство культуры России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Эрмитаж выделил 1,1 млн рублей на борьбу с насекомыми и грызунами на территории и в помещениях зданий. Дезинсекция будет проводиться в период с апреля по октябрь дважды в месяц, с ноября по март — не чаще одного раза в месяц.