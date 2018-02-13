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Суд обанкротил «Когалымавиа»

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Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Kustov
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом авиакомпанию «Когалымавиа». Последний регулярный рейс авиаперевозчик совершил 31 октября 2015 года — Airbus A321, летевший в Санкт-Петербург, взорвался над Синаем.

«Признать авиакомпанию «Когалымавиа» банкротом и открыть в ее отношении конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в решении суда.

После трагедии над Синаем авиакомпания приостановила работу четырех аналогичных самолетов А321 из своего авиапарка, а позже прекратили летать и оставшиеся борта — еще два А320.

Все лайнеры авиаперевозчика успешно прошли проверку Ространснадзора, сообщает ТАСС.

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