Суд обанкротил «Когалымавиа»
Арбитражный суд Москвы признал банкротом авиакомпанию «Когалымавиа». Последний регулярный рейс авиаперевозчик совершил 31 октября 2015 года — Airbus A321, летевший в Санкт-Петербург, взорвался над Синаем.
«Признать авиакомпанию «Когалымавиа» банкротом и открыть в ее отношении конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в решении суда.
После трагедии над Синаем авиакомпания приостановила работу четырех аналогичных самолетов А321 из своего авиапарка, а позже прекратили летать и оставшиеся борта — еще два А320.
Все лайнеры авиаперевозчика успешно прошли проверку Ространснадзора, сообщает ТАСС.