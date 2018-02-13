Двухмесячная девочка пострадала в аварии под Нижним Тагилом

Двухмесячная девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла вчера днем, 12 февраля, на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил –Серов. Автомобиль ВАЗ-21124, в котором находился водитель и два пассажира, в том числе девочка двух месяцев, двигался по трассе, сообщает ТагилСити.Ру.

В это время автомобиль ВАЗ-21102, под управлением 24-летнего мужчины, хотел выехать на трассу. Водитель не пропустил имевшее право преимущества проезда транспортное средство и допустил столкновение с ним.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала маленькая девочка, которая находилась в специальной люльке на заднем сиденье. У нее диагностированы перелом теменной кости и ушиб головного мозга.

Находившиеся в автомобиле мужчина 27 лет и девушка 26 лет также получили различные травмы. У девушки диагностированы ушибы головы, грудины и правого предплечья. Мужчина получил удар голени. Обстоятельства и причины аварии выясняются.