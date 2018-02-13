Российского болельщика задержали за демонстрацию флага СССР на ОИ

Болельщик Алексей Мурдян, поддерживающий российских спортсменов на Олимпийских играх, рассказал, что был задержан южнокорейскими полицейскими за демонстрацию флага СССР.

По его словам, во время соревнований по сноуборду к нему подошли официальные лица и потребовали свернуть стяг. Затем они вызвали полицейских, которые сопроводили его со стадиона. В качестве причины был указан запрет на флаги стран, которые не существуют.

Более того, у россиянина пытались отобрать флаг СССР, но, как отметил болельщик, это «нереально».

«Это наша Олимпиада! Мы победим! Пускай они знают, что мы здесь», — заявил болельщик в интервью газете «Спорт-экспресс».

Аналогичный инцидент произошел летом 2017 года в Венгрии. Болельщика не пустили на матч чемпионата мира по водному полу из-за майки с символикой СССР. Полицейские мотивировали свое решение законом, согласно которому советские звезды в стране приравниваются к фашистской символике.

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