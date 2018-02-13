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Российского болельщика задержали за демонстрацию флага СССР на ОИ

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Фото: Global Look Press/Carl Sandin
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Болельщик Алексей Мурдян, поддерживающий российских спортсменов на Олимпийских играх, рассказал, что был задержан южнокорейскими полицейскими за демонстрацию флага СССР.

По его словам, во время соревнований по сноуборду к нему подошли официальные лица и потребовали свернуть стяг. Затем они вызвали полицейских, которые сопроводили его со стадиона. В качестве причины был указан запрет на флаги стран, которые не существуют.

Более того, у россиянина пытались отобрать флаг СССР, но, как отметил болельщик, это «нереально».

«Это наша Олимпиада! Мы победим! Пускай они знают, что мы здесь», — заявил болельщик в интервью газете «Спорт-экспресс».

Аналогичный инцидент произошел летом 2017 года в Венгрии. Болельщика не пустили на матч чемпионата мира по водному полу из-за майки с символикой СССР. Полицейские мотивировали свое решение законом, согласно которому советские звезды в стране приравниваются к фашистской символике.

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