Британский парламент частично оцеплен из-за подозрительного предмета
В центре Лондона частично оцеплено здание парламента Великобритании из-за подозрительного предмета.
«Полиция занимается в настоящий момент изучением инцидента на территории парламента. Расследование ведется, поэтому все вопросы должны быть заданы столичной полиции», — заявили в пресс-службе законодательного органа.
Бесхозный предмет был обнаружен на территории комплекса в одном из коридоров Вестминстерского дворца.
В настоящее время Скотленд-Ярд выясняет все обстоятельства инцидента.