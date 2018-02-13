Британский парламент частично оцеплен из-за подозрительного предмета

В центре Лондона частично оцеплено здание парламента Великобритании из-за подозрительного предмета.

«Полиция занимается в настоящий момент изучением инцидента на территории парламента. Расследование ведется, поэтому все вопросы должны быть заданы столичной полиции», — заявили в пресс-службе законодательного органа.

'Suspicious package' discovered in ministerial corridor at Westminster https://t.co/p8D2Tm1ON8 pic.twitter.com/qdlZqAQAI3 — The Independent (@Independent) February 13, 2018

Бесхозный предмет был обнаружен на территории комплекса в одном из коридоров Вестминстерского дворца.

В настоящее время Скотленд-Ярд выясняет все обстоятельства инцидента.