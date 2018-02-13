Мужчина осужден за вред экологии на 20 млн в Волгоградской области

Мужчина-коммерсант осужден за нанесение вреда экологии на сумму более 20 млн рублей при незаконной разработке песчаного карьера в Волгоградской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иловлинский районный суд вынес приговор по делу о нарушении правил охраны окружающей среды. Подсудимый, директор одной из организаций области, признан виновным в нанесении вреда окружающей среде. По оценкам нанесенный его действиями ущерб составляет более 20 млн рублей, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

В ходе проверки прокуратурой было установлено, что директор одной из организаций решил заняться разработкой песчаного карьера без должного на то разрешения. Мужчина принял решение снять плодородный слой почвы с участка размером 2 га. Территория, на которой производились действия, предназначалась для нужд сельского хозяйства.

Кроме этого, чтобы обеспечить перевозку песка, коммерсант решил проложить дорогу через лес. Таким образом были уничтожены почва и растения на общей площади 500 кв. м.

После того как прокуратура региона провела по данному поводу проверку было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый своей вины не признал. По решению суда мужчина признан виновным. Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Помимо этого, суд обязал возместить нанесенный природе ущерб. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в суде.