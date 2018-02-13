Доска памяти погибшему в Сирии солдату открылась в Биробиджане

Мемориальная доска в память о погибшем в Сирийской Арабской Республике Никите Шевченко установлена в Биробиджане на здании школы № 9. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие погибшего солдата, учащиеся и педагоги школы, воины-интернационалисты, представители правительства области и мэрии, военнослужащие.

Никита Шевченко погиб в Алеппо 17 июля 2016 года при сопровождении гуманитарного груза. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, он был награжден орденом Мужества посмертно. Об этом информирует ИА ЕАОMedia.

В конце 2017 года на фасаде биробиджанского медицинского колледжа появилась мемориальная доска его выпускницам — погибшим в Сирии медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой. Они погибли 5 декабря 2016-го в результате артиллерийского обстрела боевиками медицинского городка мобильного госпиталя минобороны в сирийском Алеппо, куда сержанты Дураченко и Михайлова прибыли 30 ноября прошлого года. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших медсестер орденом Мужества.