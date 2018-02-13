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Дни Африки предлагают проводить в Крыму

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Делегат из Республики Бенин предложила властям Крыма помочь в организации Дней Африки. Это позволит «показать» полуостров африканским туристам и устроить культурный обмен.

С инициативой организовать тематические дни выступил президент зарегистрированной в России некоммерческой организации «Дом Африки» Серж Фокас Одунлами. Он предложил совету министров Крыма «подумать», как поддержать проведение тематического мероприятия. По словам Одунлами, который является гражданином России и Бенина, полуостров необходимо показать африканцам.

В состав делегации из Республики Бенин, помимо Одунлами, вошел мэр города Абомей-Калави Жорж Бада. Визит продлится неделю. Накануне состоялась встреча гостей с представителями администрации Симферополя, 14 февраля делегаты посетят Госсовет Крыма, а в конце недели побывают в Ялте.

Бенинцы подчеркивают, что приехали в Россию как гости и не являются официальными представителями своего государства, пишет ИА «Крыминформ».

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