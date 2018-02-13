Немецкая саночница Гайзенбергер стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Немецкая саночница Натали Гайзенбергер завоевала золотую медаль в соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает «Спорт-Экспресс».

По итогам четырех заездов спортсменка показала результат 3 минуты 5,232 секунды. Второй место также досталось немецкой спортсменке — Даяне Айтбергер, которая отстала от соотечественницы 0,367 секунды. Третьей стала представительница Канады Алекс Гоф (+0,412). Саночница из России Екатерина Батурина заняла 15-е место (+2,387).

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