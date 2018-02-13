Все школы Саратова закроются на карантин из-за распространения ОРВИ

Все 109 общеобразовательных школ Саратова закроются на карантин с 14 по 24 февраля включительно в связи с ростом распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Представитель пресс-службы уточнила, что в этот период будут также отменены занятия в музыкальных школах, детских кружках и других учреждениях дополнительного образования, передает ИА «Взгляд-инфо».

Как отмечает агентство, по данным Роспотребнадзора Саратовской области, в целом по региону эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 22,1%.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в Орловской области закрылись на карантин более 40 школ.