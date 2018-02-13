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Ученые в США обучили дроны самостоятельно преодолевать препятствия

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Фото: Global Look Press/Gene Blevins
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные двигаться на высокой скорости без риска врезаться во что-нибудь в городской застройке или в густом лесу, разработали инженеры из Массачусетского технологического института в США. Об этом пишет научное издание EurekAlert.

Система NanoMap использует систему датчиков глубины, измеряющих непосредственное окружение беспилотника, благодаря которой БПЛА может не только планировать движение, исходя из конфигурации видимых объектов. Также беспилотник в состоянии решить, как двигаться при ухудшении видимости.

Были проведены испытания беспилотников, в ходе которых конструкторы выяснили, что дроны, не оснащенные NanoMap, сталкивались с препятствиями в 25% случаях, а доля столкновений у беспилотников, оборудованных этой системой, снизилась до 2%, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, накануне американская компания Intel установила на Олимпиаде в Пхёнчхане мировой рекорд по числу одновременно управляемых коптеров. Одновременно в воздух поднялись 1218 маленьких светящихся дронов, которые, выстраиваясь в разные фигуры, пробыли в таком положении около пяти минут.

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