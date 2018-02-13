Режим ЧС введен в Магадане из-за мусора и грязи

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Магадане с 18.00 часов 13 февраля из-за мусора и грязи во дворах и на улицах. Решением проблемы займутся департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города, департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии, ГЭЛУД, и Комбинат зеленого хозяйства, сообщает ИА MagadanMedia.

Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка сложилась после обильных снегопадов. В городе скопились твердые коммунальные отходы на контейнерных площадках многоквартирных домов. Существует угроза распространения инфекционных заболеваний.

Как ранее писал портал iz.ru, ущерб от нелегальной свалки строительного мусора в подмосковных Химках составил более 46 млн рублей. Об этом сообщило минэкологии Московской области. Ведомство обратилось в районное управление МВД с просьбой о возбуждении уголовного дела. Отчет о вреде, нанесенном почвам нелегальной свалкой, располагающейся в микрорайоне Левобережный на площади 20 га, также направлен в МВД.