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Тайное обсуждение преемников Елизаветы II началось в Содружестве наций

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Тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы Содружества наций начали в объединении. Об этом во вторник сообщает BBC News.

Роль главы Содружества наций не переходит по наследству, следовательно, автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы она не перейдет, поэтому этот вопрос является довольно сложным. Лидеры стран — членов Содружества должны будут принять решение о назначении нового главы при смене монарха на престоле Великобритании.

По информации британского СМИ, специальная группа, которая будет заниматься связанными с управлением объединением вопросами, а также возможными действиями Содружества после смерти 91-летней Елизаветы II, уже создана.

Ожидается, что свои наработки группа представит на апрельской встрече глав стран — участниц Содружества наций в Лондоне, передает BFM.RU.

Содружество наций — добровольное объединение государств, в которое входит Великобритания и ряд ее бывших колоний, доминионов и протекторатов. В Содружестве наций состоят 52 государства.

Традиционно содружество возглавляет монарх Великобритании. Глава объединения никакие формальные функции не выполняет.

Напомним, ранее британский королевский дом объявил в Twitter о помолвке внучки Елизаветы II принцессы Евгении и бывшего официанта Джека Бруксбэнка. 

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