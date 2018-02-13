Сборная Канады по керлингу завоевала золото в дабл-миксте

Сборная команда по керлингу завоевала золотые медали Олимпиады в дабл-миксте. Канадские спортсмены одолели швейцарскую пару со счетом 10:3.

Канадцы Джон Моррис и Кэйтлин Лоз считались фаворитами в этой дисциплине. Пара победила в восьми матчах из девяти.

Швейцарцы Дженни Перре и Мартин Риос в полуфинале турнира победили россиян Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзовые награды, одолев норвежскую команду.

Стоит отметить, что внимание прессы было приковано именно к российским спортсменам. Американский журналист Дэн Ветцел и вовсе сравнил Брызгалову и Крушельницкого с героями голливудских фильмов о шпионах.