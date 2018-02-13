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Лжесоцработницы похитили у пенсионера 1 млн рублей в Ижевске

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Лжесоцработницы похитили у 87-летнего пенсионера почти 1 млн рублей, заменив их билетами банка приколов в Ижевске, Республика Удмуртия, сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

В правоохранительные органы поступил вызов от 87-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что в дверь его квартиры позвонили две женщины. Они представились сотрудниками социальной службы и убедили пенсионера в том, что проводят перепись денежных купюр, сообщает ИА «Сусанин».

Мужчина поверил женщинам и впустил их, после чего они провели «опись» денег и покинули квартиру. Подмену купюр удалось обнаружить только после того, как мужчина решил поменять дверь в квартире и попытался расплатиться с рабочими билетами банка приколов. Всего у мужчины были похищены 965 тыс. рублей.

По словам сотрудников правоохранительных органов, потерпевший не может описать похитителей из-за плохого зрения. Известно только, что «перепись» купюр проводили две женщины, одной из них около 50 лет, вторая моложе. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, потерпевший так и не мог поверить, что женщины обманули его и все его сбережения украдены.

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