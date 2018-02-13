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Жительница Нижнего Новгорода госпитализирована после езды на тюбинге

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18-летняя девушка получила травмы при катании на «ватрушках» в Нижнем Новгороде. Пострадавшей потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел на улице Заломова. Очевидцы сообщают, что во время катания на тюбинге столкнулись два человека.  Пострадавшая девушка не смогла самостоятельно встать, поэтому пришлось вызывать спасателей, сообщает ИА «НьюсНН». С травмами потерпевшая доставлена в больницу.

Из-за частых случаев получения травм региональное управление МЧС обратилось к жителям Нижегородской области и просит учитывать, что тюбинги могут развивать большую скорость, из-за чего становятся неуправляемыми.

Ранее при катании на «ватрушке», прицепленной к автомобилю, погиб 20-летний житель Балахнинского района. Тюбинг выехал на полосу встречного движения и залетел под машину.

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