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МИД: РФ будет добиваться выполнения обязательств Украиной в СЕ и ОБСЕ

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Фото: flickr.com/МИД России
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Россия будет добиваться, чтобы Украина строго выполняла свои обязательства в Совете Европы и ОБСЕ. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с его главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

Лавров подчеркнул, что стороны в ходе переговоров подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского Комплекса мер.

«Будем добиваться того, чтобы все Минские договоренности, а также все международные обязательства Киева и в Совете Европы, и в ОБСЕ строго выполнялись», — приводит ТАСС слова российского министра.

По словам Лаврова, в ходе переговоров Дидье Рейндерсу рассказали о работе российской стороны в Контактной группе, в нормандском формате, которая заинтересована в прекращении противоречащей Минским договоренностям экономической блокады территории Донецкой и Луганской областей, а также выполнении политического пакета «Минска-2».

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