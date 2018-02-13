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Стадион оборудовали навесами за 50 млн рублей в Татарстане

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Стадион «Татнефть Олимп» оборудовали навесами стоимостью 50 млн рублей в Чистополе, Республика Татарстан. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Иванов на заседании совета Чистопольского района республики, посвященном итогам 2017 года и задачам на 2018 год.

Работы по установке навесов на стадионе «Татнефть Олимп» завершены. Общая стоимость проведенных мероприятий оценивается в 50 млн рублей. Заказчиком на проведение необходимых работ по установке выступило Главное инвестиционно-строительное управление республики, сообщает ИА «Татар-информ».

Необходимые стадиону навесы установили после того, как еще на открытии стадиона в 2016 году президент республики Рустам Минниханов призвал городские власти решить вопрос об установке крыши на стадионе.

Только за прошлый, 2017, год на стадионе провели порядка 117 спортивных мероприятий. Сейчас на базе стадиона проводят свои тренировки 1475 детей.

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