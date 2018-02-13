СМИ сообщили об обсуждении странами Содружества преемника Елизаветы II

СМИ сообщили о старте тайного обсуждения представителями стран британского Содружества наций кандидатуры потенциального преемника Елизаветы II и плана действий в случае кончины королевы.

Как передает BBC со ссылкой на собственные источники, Содружество учредило «группу высокого уровня», так как пост главы основанного в 1887 году объединения не переходит автоматически по наследству.

Елизавета II возглавляет Содружество, в которое входят 52 государства, с 1953 года. У королевы в организации нет властных полномочий, что делает ее символическим лидером.

Как писал портал iz.ru, после отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе Елизавета II стала самой пожилой главой государства в мире. Возраст королевы — 92 года, она занимает престол уже на протяжении 66 лет.