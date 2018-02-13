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Волонтеры Приморья выиграли 2 млн рублей на всероссийском конкурсе

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Почти 2 млн рублей выиграли молодежные организации Приморского края на воплощение в жизнь волонтерских проектов. В конкурсе «Хочу делать добро» приняли участие около 8 тыс. человек из 85 субъектов РФ.

Среди выбранных инициатив — Right Now для развития специальных навыков у молодежи, «Голоса Дальнего Востока», туристическое движение Escape, Российский форум социогуманитарного знания «Наука внутри нас», начальная школа бизнеса, автопробег «Дорогами памяти», традиционный праздник весны в ДВФУ «День скворца» и другие. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

На организацию поиска пропавших детей было выделено 150 тыс. рублей. Этот проект включает классные часы для детей, родительские собрания и другие мероприятия. Волонтерское движение Приморья считается самым массовым среди молодежных: более 200 добровольческих объединений с численностью свыше 10 тыс. человек.

В 2017 году в России впервые официально отметили День добровольца (волонтера) 5 декабря. Президент подписал соответствующий указ в ноябре. 2018-й объявлен в РФ Годом добровольца. 

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