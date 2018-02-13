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Компании из РФ заинтересованы в реализации нефтяных проектов в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские компании заинтересованы в реализации геологоразведочных и нефтедобывающих проектов на территории Сирии. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

«У нас подписана отдельная дорожная карта в области геологоразведки. По нефтегазу речь идет о восстановлении месторождений и разработке новых месторождений», — приводит слова министра «Интерфакс».

О том, какие именно компании заинтересованы в реализации проекта, Новак не стал уточнять.

Ранее глава Минэнерго России сообщил о стабилизации уровня добычи нефти в Ливии и Нигерии. Министр подчеркнул: представители Ливии и Нигерии подтвердили, что не намерены увеличивать добычу в дальнейшем.

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