Компании из РФ заинтересованы в реализации нефтяных проектов в Сирии

Российские компании заинтересованы в реализации геологоразведочных и нефтедобывающих проектов на территории Сирии. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

«У нас подписана отдельная дорожная карта в области геологоразведки. По нефтегазу речь идет о восстановлении месторождений и разработке новых месторождений», — приводит слова министра «Интерфакс».

О том, какие именно компании заинтересованы в реализации проекта, Новак не стал уточнять.

Ранее глава Минэнерго России сообщил о стабилизации уровня добычи нефти в Ливии и Нигерии. Министр подчеркнул: представители Ливии и Нигерии подтвердили, что не намерены увеличивать добычу в дальнейшем.