Прокуратура проверит спортшколу олимпийского резерва в Петербурге

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга проверит сведения о незаконных способах воспитания в местной спортивной школе олимпийского резерва.

«По результатам тщательной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Как ранее сообщал петербургский телеканал «78», родители нескольких учеников школы обратились с жалобой к детскому омбудсмену. По данным СМИ, будущих спортсменов принуждали к участию в различных восточных религиозных практиках. Тренеров школы обвинили также в унижении детей и финансовых нарушениях.