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Прокуратура проверит спортшколу олимпийского резерва в Петербурге

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Фото: Depositphotos.com/DarioStudios
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Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга проверит сведения о незаконных способах воспитания в местной спортивной школе олимпийского резерва. 

«По результатам тщательной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Как ранее сообщал петербургский телеканал «78», родители нескольких учеников школы обратились с жалобой к детскому омбудсмену. По данным СМИ, будущих спортсменов принуждали к участию в различных восточных религиозных практиках. Тренеров школы обвинили также в унижении детей и финансовых нарушениях.

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