Уроки по финансовой грамотности появятся в школах Пскова

Обучение финансовой грамотности будет включено в школьную программу отдельным предметом в псковских школах. Сейчас курс проводится в рамках уроков по обществознанию и экономике.

Псковское отделение Центрального банка подписало соглашение с управлением образования Псковской области, а с властями Пскова уже разработан конкретный план действий по внедрению предмета «финансовая грамотность» в школах. В регионе представлен учебник по данной дисциплине, который начинается с раздела «Личное финансовое планирование».

Подготовкой преподавателей финансовой грамотности для школ займется ФИНЭК. Кроме того, специалисты Центробанка будут читать лекции о каких-либо новшествах, сообщает «Псковское агентство информации».

Планируется, что школьники также посетят музей псковского отделения Центробанка. Ученики одного из учебных заведений уже побывали на экскурсии, еще одна школа записана на март.