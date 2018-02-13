Ракета «Союз-2.1А» стартовала с космодрома Байконур

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08».

Ракету отправили к орбитальной станции по классической двухсуточной схеме. Стыковка с МКС планируется в 13:45 по московскому времени 15 февраля.

«Прогресс» доставит на станцию 1390 кг сухих грузов, 640 кг топлива, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах.

Аппарат должны были запустить еще 11 февраля, но на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей.