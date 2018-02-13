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Конкурс плюшевых игрушек объявил заповедник «Брянский лес»

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Конкурс мягкой игрушки объявила администрация заповедника «Брянский лес» в Брянской области. Он продлится до 9 апреля. За победу будут бороться жители области в возрасте от двух до 18 лет.

Участникам соревнования предлагается сделать такую игрушку своими руками. Оно будет посвящено двум животным — зубру и барсуку. Организаторы отмечают, что игрушка будет похожа на оригинал в том случае, если ее создатель изучит образ жизни животного, узнает, что это за зверь, где живет, чем питается и чего боится. Игрушку можно делать в любой технике, а для набивки использовать любой материал, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В середине января в заповедник «Брянский лес» были выпущены 11 зубров, которые прибыли из Приокско-Террасного питомника. Группа животных из Московской области пополнила вольную популяцию зубров, которые обитают в Центральной России на пяти самых охраняемых природных территориях.

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