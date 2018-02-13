Замглавы иркутского управления ФСИН найден мертвым

Замглавы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области, подполковник внутренней службы Виктор Шевченко был 12 февраля обнаружен мертвым в гараже рядом со своим домом в микрорайоне Березовый на северо-западе Иркутска.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. По предварительным данным, 38-летний офицер мог покончить с собой.

«Следственные органы в связи с гибелью Шевченко проводят проверку по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), обстоятельства выясняются. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Агентство передает, что по данным местных СМИ, тело Шевченко и записку с просьбой никого не винить в его смерти обнаружили родственники погибшего.