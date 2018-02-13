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Все школы тамбовского Рассказова закрыты на карантин по ОРВИ

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Учебный процесс приостановлен во всех школах города Рассказово Тамбовской области. Причина — подъем заболеваемости ОРВИ на 21,5%. Меры будут действовать до 22 февраля.

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», решение о введении карантина в учебных заведениях было принято на заседании городского комитета по подготовке к гриппозной пандемии. Там пояснили, что, если заболеваемость ОРВИ превышает 20%, воспитательно-образовательный процесс приостанавливается. Мониторинг обстановки проводится отделом образования ежедневно.

Что касается Тамбова, то там учебный процесс, приостановленный в нескольких школах по той же причине, был возобновлен накануне. Частично закрыты пять образовательных организаций. В целом по области отмечается снижение уровня заболеваемости. Так, за неделю с 5 по 11 февраля было зарегистрировано на 11% меньше случаев болезни, чем неделей ранее.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что из-за гриппа и ОРВИ в Орловской области закрыта 41 школа. Эпидемия гриппа и ОРВИ охватила несколько регионов. Напряженной остается ситуация с заболеваемостью детей в Пермском крае, Югре, Брянской, Липецкой и Смоленской областях.

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