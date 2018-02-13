Путин пока не утвердил госпрограмму вооружений

Президент России Владимир Путин пока не подписал госпрограмму вооружений на очередной период.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что Кремль сообщит о подписании документа, как только оно состоится.

«Пока мы не выпускали соответствующих документов. Вы знаете, что она (госпрограмма вооружений — iz.ru) дорабатывалась по различным ведомствам», — подчеркнул Песков.

Как сообщал портал iz.ru, в первой половине января Путин обсудил госпрограмму вооружений с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым.