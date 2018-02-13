Мошенники выманили 1,7 млн у покупательницы БАДов на Ставрополье

Мошенники выманили 1,7 млн рублей у покупательницы БАДов в Нефтекумском районе Ставропольского края, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась местная жительница. По ее словам, она стала жертвой мошенников, которые выманили у нее обманным путем 1,7 млн рублей, сообщает NewsTracker.

В ходе следствия было установлено, что потерпевшая является покупательницей биологически активных добавок. После совершения покупки ей начали поступать звонки от неизвестных лиц, которые утверждали, что они являются сотрудниками различных компаний и юристами.

Все телефонные собеседники утверждали, что женщину обманули при покупке БАДов и теперь ей полагается денежная компенсация. После того как женщина поверила словам мошенников, у нее попросили 1,7 млн рублей в качестве предоплаты за услуги.

Потерпевшая перевела требуемую сумму на предоставлены мошенниками счет, после чего звонившие перестали выходить на связь. Никакой компенсации женщина не получила. Сотрудники правоохранительных органов проводят работу по установлению личностей подозреваемых.