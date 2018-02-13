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Лучшего чтеца определят среди жителей Ульяновской области

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Ульяновск готовится к проведению регионального этапа чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Он состоится 16 февраля в областной библиотеке, которую называют Дворцом книги.

Как уточняет ресурс 1ul.ru, во время творческих соревнований будут выбраны лучшие чтецы, которым под силу превратить в захватывающий аудиоспектакль любой текст, даже техническую инструкцию. Оценивать умения будут научный секретарь областной научной библиотеки Ольга Даранова, поэт и автор-исполнитель Александр Филатов и директор Школы речевого мастерства Людмила Ляшенко.

От участников чемпионата, которых называют «читчиками», требуется прочитать с выражением отрывок из первой попавшейся книги. На это дается ровно минута. Жюри будет оценивать программу по двум критериям: техника и артистизм.

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