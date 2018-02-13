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Рабочий погиб при падении со 100-метровой высоты в Мурманской области

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Сотрудник рудника «Северный» в Мурманской области упал со 100-метровой высоты при проведении ремонтных работ. Следователи устанавливают причину несчастного случая.

Техник горного подземного участка упал в рудосток ночью 13 февраля. При падении с высоты около 100 м рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Накануне происшествия сотруднику исполнилось 23 года, сообщает ИА «Би-порт».

Следователи уже начали проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требования охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Это не первый несчастный случай за неделю в Мурманской области. 10 февраля в Оленегорском ГОКе смертельную травму получила машинистка конвейера дробильно-обогатительной фабрики.

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