В Кремле рассказали об отсутствии официального портрета у Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет официального портрета, так как в России не существует данной традиции.
«Нет. У нас в принципе не существует таких традиций», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли в природе официальный портрет Путина.
В Белом доме, помимо различных произведений искусства, существует галерея портретов президентов США. По исторической традиции, уходящий президент оставляет в галерее свой портрет. При этом художника выбирает сам экс-лидер.
Ранее пользователи соцсетей раскритиковали официальный портрет бывшего президента США Барака Обамы. Автором картины экс-лидера стал американский художник Кехинде Уайли. Он стал первым афроамериканцем, чья работа отныне висит в «зале президентов» Национальной галереи США.
One of these things does not belong here.#obamaportrait #ObamaGate pic.twitter.com/vBJTNSnm5j— Roy #SethRich Rogers (@Roy___Rogers) 13 февраля 2018 г.