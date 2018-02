В Кремле рассказали об отсутствии официального портрета у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет официального портрета, так как в России не существует данной традиции.

«Нет. У нас в принципе не существует таких традиций», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли в природе официальный портрет Путина.

В Белом доме, помимо различных произведений искусства, существует галерея портретов президентов США. По исторической традиции, уходящий президент оставляет в галерее свой портрет. При этом художника выбирает сам экс-лидер.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали официальный портрет бывшего президента США Барака Обамы. Автором картины экс-лидера стал американский художник Кехинде Уайли. Он стал первым афроамериканцем, чья работа отныне висит в «зале президентов» Национальной галереи США.

One of these things does not belong here.#obamaportrait #ObamaGate pic.twitter.com/vBJTNSnm5j