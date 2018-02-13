Московский ресторан предложил попробовать кухню Сингапура
Московский ресторан «Недальний Восток» Аркадия Новикова представил серию ужинов, посвященных кухням азиатских стран. На первом мероприятии, которое состоится 14 февраля, гости смогут попробовать кухню Сингапура.
Шеф-повар ресторана Андрей Ростов приготовит блюда, которых в меню заведения раньше не было. Это паровой гребешок на огурце с соусом ХО, суп карри лакса с морепродуктами, креветки с манго и кешью и голубой краб чили. К блюдам сомелье подобрали правильный винный аккомпанемент, говорится в пресс-релизе компании. Гости смогут не только попробовать и оценить различные вина, но и познакомиться с историей виноделен.
Также на ужине пройдет дегустация кофе из разных уголков мира.
Ранее портал iz.ru сообщал, что другие рестораны Новикова подготовили специальные акции ко Дню влюбленных. в честь праздника в заведениях приготовят специальные блюда, десерты и коктейли, а также устроят яркую шоу-программу.
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