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Московский ресторан предложил попробовать кухню Сингапура

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Фото: novikovgroup.ru
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Московский ресторан «Недальний Восток» Аркадия Новикова представил серию ужинов, посвященных кухням азиатских стран. На первом мероприятии, которое состоится 14 февраля, гости смогут попробовать кухню Сингапура.

Шеф-повар ресторана Андрей Ростов приготовит блюда, которых в меню заведения раньше не было. Это паровой гребешок на огурце с соусом ХО, суп карри лакса с морепродуктами, креветки с манго и кешью и голубой краб чили. К блюдам сомелье подобрали правильный винный аккомпанемент, говорится в пресс-релизе компании. Гости смогут не только попробовать и оценить различные вина, но и познакомиться с историей виноделен.

Также на ужине пройдет дегустация кофе из разных уголков мира.

Ранее портал iz.ru сообщал, что другие рестораны Новикова подготовили специальные акции ко Дню влюбленных. в честь праздника в заведениях приготовят специальные блюда, десерты и коктейли, а также устроят яркую шоу-программу.

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