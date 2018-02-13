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Жители РФ высказали свое отношение к приговорам крупным чиновникам

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Фонд «Общественное мнение» выяснил отношение россиян к судебным приговорам трем крупным государственным чиновникам: бывшим губернаторам Александру Хорошавину, Никите Белых и экс-министру Алексею Улюкаеву.

В отношении каждого фигуранта социологи дали три варианта ответов — приговор слишком мягкий, приговор слишком жесткий или справедливый («такой, как нужно»).

Решение суда в отношении Хорошавина сочли справедливым 47% опрошенных, наказание Никиты Белых поддержали 46%, а санкцию в отношении Улюкаева — 42% участников опроса.

Слишком жестокими признали приговоры соотвественно 10%, 7% и 5%.

По 2% отвечающих считают Хорошавина и Белых невиновными. У Алексея Улюкаева вдвое больше сочувствующих — его считают невиновным 4%.

Значительная доля участников опроса затруднилась определить свое отношение к уголовному преследованию названных чиновников — соотвественно по персоналиям 21%,  29% и 27%.

Слишком мягким наказание бывшим губернаторам назвали по 17% опрошенных, а приговор Алексею Улюкаеву счел щадящим каждый пятый респондент (22%).

Опрос проходил с 9 по 11 февраля 2018 года. В нем приняли участие 1012 совершеннолетних граждан РФ. Погрешность исследования не превышает 3,8%, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей, бывший глава Кировской области Никита Белых — к 8 годам строгого режима и штрафу в 48 млн рублей, а экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев — также к 8 годам строгого режима и штрафу на сумму 130,4 млн рублей.

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