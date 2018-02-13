Пожар на бывшей табачной фабрике произошел в Калининградской области

Пожар на территории бывшей табачной фабрике произошел в Зеленоградском округе Калининградской области, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел вчера днем, 12 февраля, на бывшей табачной фабрике в поселке Романово. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 15:34, сообщает Калининград.Ru.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании на территории фабрики. К моменту прибытия горели строительные отходы и кровля здания общей площадью 60 кв. м.

В результате возгорания никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 13 человек личного состава и две единицы техники. При своевременной ликвидации удалось избежать дальнейшего распространения огня.