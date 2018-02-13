Прямой эфир

Пожар на бывшей табачной фабрике произошел в Калининградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на территории бывшей табачной фабрике произошел в Зеленоградском округе Калининградской области, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел вчера днем, 12 февраля, на бывшей табачной фабрике в поселке Романово. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 15:34, сообщает Калининград.Ru.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании на территории фабрики. К моменту прибытия горели строительные отходы и кровля здания общей площадью 60 кв. м.

В результате возгорания никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 13 человек личного состава и две единицы техники. При своевременной ликвидации удалось избежать дальнейшего распространения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате пожара в многоэтажке в Самаре пострадали 11 человек
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Оренбурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017