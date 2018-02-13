Вашингтон дополнительно выделил $200 млн на стабильность в Сирии

США заявили о выделении дополнительных ассигнований «на поддержку стабильности» в Сирии.

«По состоянию на январь мы направили на гуманитарную помощь Сирии $216 млн, сегодня объявляем о выделении еще $200 млн», — сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Дополнительные средства направляются на «поддержку усилий по обеспечению стабильности, что является приоритетным в освобожденных районах Сирии», цитирует ТАСС заявление главы американского внешнеполитического ведомства.

Рекс Тиллерсон сделал свое сообщение на заседании коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ).

Как писал iz.ru, Вашингтон выступил за продолжение женевского процесса по Сирии и поддержал расширение зон деэскалации.