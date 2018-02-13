Прямой эфир

Вашингтон дополнительно выделил $200 млн на стабильность в Сирии

0
Фото: REUTERS/Khaled Elfiqi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США заявили о выделении дополнительных ассигнований «на поддержку стабильности» в Сирии.

«По состоянию на январь мы направили на гуманитарную помощь Сирии $216 млн, сегодня объявляем о выделении еще $200 млн», — сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Дополнительные средства направляются на «поддержку усилий по обеспечению стабильности, что является приоритетным в освобожденных районах Сирии», цитирует ТАСС заявление главы американского внешнеполитического ведомства.

Рекс Тиллерсон сделал свое сообщение на заседании коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ).

Как писал iz.ru, Вашингтон выступил за продолжение женевского процесса по Сирии и поддержал расширение зон деэскалации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров и Тиллерсон обсудили планы по Сирии и Украине
ООН анонсировала масштабную гуманитарную операцию в Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017