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Свадебный бум ожидают в Липецке в День влюбленных

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В Липецке в День всех влюбленных, 14 февраля, ожидается настоящий свадебный бум. Завтра в городе должны сыграть 20 свадеб.

Как рассказали GOROD48 в городском управлении ЗАГС, столько свадеб для буднего дня весьма необычно, поскольку и гостей собрать сложнее, и регистрации проходят неторжественные. Большинство пар зарегистрируют свои союзы во Дворце бракосочетания.

Ресурс напоминает, что с 15 февраля на портале госуслуг уже принимаются заявления в ЗАГС на регистрацию 15 апреля. Именно на этот день в 2018 году приходится праздник Красная горка — самая популярная свадебная пора.

А в Москве в День всех влюбленных собираются пожениться 130 пар. С начала года первые браки регистрировались 5 и 6 января. В общей сложности за время новогодних праздников было заключено 54 брака.

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