68 млн рублей потратят власти Воронежа на подготовку к проекту метро

Воронежские власти планируют за 68 млн рублей изменить структуру Агентства по инновациям и развитию (АИР) для подготовки к проектированию скоростного легкорельсового транспорта. В учреждении появится новое подразделение.

Сумма, которая потребуется на преобразование АИР, была рассчитана с учетом необходимости привлечения к работе высококвалифицированных экспертов в сфере международных строительных и девелоперских проектов. Чем именно будут заниматься новые сотрудники агентства, в постановлении правительства не сообщается

Проект по преобразованию АИР направлен в прокуратуру Воронежской области для замечаний и предложений, сообщает ИА «Абирег».

Альтернативный транспорт для Воронежа власти рассматривают из-за транспортного коллапса. В 2017 году возможное строительство первое очереди метро оценили в 48,3 млрд рублей.