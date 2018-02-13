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Браконьер застреливший товарища ожидает суда в Вологодской области

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Браконьер, застреливший товарища вместо лося, ожидает суда в Вытегре Вологодской области, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Расследование уголовного дела в отношение 43-летнего жителя города Вытегра завершено и передано в суд. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности и охоте без надлежащего разрешения. По версии следствия, браконьер застрелил своего товарища вместо лося, сообщает ИА FlashNord.

В результате огнестрельного ранения в живот мужчина 34 лет погиб на месте происшествия. Подозреваемый задержан. Ему вменяют нарушение правил охоты. Гибель одного из мужчин произошла в результате отсутствия согласованных действия между напарниками, а также из-за того, что подозреваемый произвел выстрел, осознавая, что в условиях плохой видимости в лесу находится его товарищ.

Трагедия произошла 24 октября 2017 года, когда двое местных жителей без должного разрешения прибыли с огнестрельным оружием в лес для охоты на лося в темное время суток. Обнаружив зверя, браконьеры во время преследования разделились. Один из охотников произвел выстрел из ружья в сторону лося, но попал в своего товарища.

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