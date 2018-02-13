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Московских предпринимателей научат реализовывать экспортный потенциал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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19 и 20 февраля в Москве состоится масштабный образовательный бизнес-форум «Трансформация 2». 

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы определил главным приоритетом бизнес-форума реализацию экспортного потенциала столичных предпринимателей. 

Спикерами мероприятий выступят сотрудники федеральных служб, профильных министерств и ведомств, а также практикующие экспортеры.

Руководить дискуссией будут приглашенные эксперты. Среди них — венчурный инвестор Игорь Рыбаков, видеоблогер Дмитрий Портнягин и др.

Помимо этого, с посетителями проведут четыре дискуссии по вопросам организации предпринимательской деятельности за пределами России, о современных направлениях в сфере цифрового бизнеса и технологии блокчейна, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Форум «Трансформация» — крупнейший в мире образовательный форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций. Мероприятие проводится в Москве уже во второй раз. Первый форум прошел 29 и 30 сентября 2017 года, собрав в СК «Олимпийский» 20 тыс. участников.

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