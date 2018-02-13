Псковские банкоматы перенастраивают под новые купюры 200 и 2000 рублей

Большинство банкоматов в Пскове готовы работать с новыми купюрами. На терминалы устанавливается программное обеспечение, позволяющее распознавать банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

По информации местного отделения Банка России, около 80% банкоматов, работающих на прием наличных, уже перенастроены. Процесс обновления сложен из-за того, что не все терминалы позволяют установить новое программное обеспечение, пишет «Псковская лента новостей». В то же время пока Банк России не зафиксировал жалоб на прием купюр номиналом в 200 и 2000 рублей в торговых организациях.

В обороте в Псковской области сейчас находятся банкноты номиналом 2000 рублей. 200-рублевки поступят в регион в ближайшее время.