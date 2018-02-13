Завод по производству извести за 4,8 млрд построят в Рязанской области

Завод по производству извести планируют построить более чем за 4,8 млрд рублей в Касимовском районе Рязанской области, информация об этом размещена на сайте правительства региона.

Вчера, 12 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель совета директоров ОАО «Бонолит — Строительные решения» Алексей Митюшов торжественно заложили первый камень будущего завода по производству извести. Реализацию строительства взяла на себя компания ООО «ЭКО-Золопродукт инвест», сообщает РИА «7 новостей».

По приблизительным подсчетам сумма инвестиций в проект составит более чем 4,8 млрд рублей. Собственник уже вложил в реализацию проекта порядка 176 млн рублей. По договору с подрядчиком срок строительства должен составить 18 месяцев. Завод предоставит специалистам области 120 рабочих мест.

Строительство объекта разделено на два этапа. На первом этапе должна произойти установка двух шахтных печей для обжига извести. Производительность обеих печей должна составлять 600 т в сутки. На втором этапе установят вращающуюся печь, которая позволит обжигать 800 т извести в сутки. Пока что над проектом проводятся инженерные изыскания и работы по созданию проекта самого завода.

По словам Николая Любимова, строительство завода большое событие для Рязанской области в целом. Направление будущего предприятия несет большую перспективу и в проект вложены серьезные инвестиции. В данном случае речь идет о повышении промышленного потенциала не только района, где реализуется проект, но и региона в целом.