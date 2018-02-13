Платную дорогу протяженностью почти 300 км построят в Башкирии

Платная четырехполосная магистраль пройдет через промышленные города в Республике Башкортостан. Протяженность трассы составит почти 300 км.

Строительство будет вестись в рамках транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Платная дорога пройдет по территории Башкирии от Бавлы до Кумертау. В зону платной дороги включены несколько промышленных городов — Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Кумертау, где общая численность населения превышает 1 млн человек. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Протяженность дороги первого класса составит 283,3 км. Ожидается, что запуск трассы позволит сократить транспортные издержки и откроет новые возможности для торговли.

Маршрут Европа – Западный Китай должен соединить грузовые потоки из Китая с регионами России.