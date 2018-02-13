Два пункта пропуска во Владивостоке подключат к системе tax free

По решению правительства РФ система tax free начнет работать в двух пунктах пропуска Приморского края — это воздушный пункт пропуска Владивосток и одноименный морской пункт пропуска. Иностранные граждане при вывозе товаров получат компенсацию налога на добавленную стоимость (НДС).

Как подчеркнули в департаменте туризма Приморья, внедрение мировой практики tax free очень актуально для края, поскольку с каждым годом регион становится всё более востребованным у туристов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, закон о введении tax free в России вступил в силу с 1 января 2018 года. Система позволит иностранным гражданам вернуть 18% НДС с купленных в РФ товаров. Правительство рассчитывает, что tax free позволит привлечь больше туристов в Россию и увеличить продажи дорогостоящих товаров.

Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Налог возвращается на покупки, сделанные гражданами других государств при выезде из страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата составят от 7 до 22% от цены покупки.