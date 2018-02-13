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В результате пожара в многоэтажке в Самаре пострадали 11 человек

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В многоквартирном жилом доме в Самаре произошел пожар. По последним данным, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Семеро пострадавших госпитализированы, сообщают оперативные службы города.

НИА «Самара» в свою очередь уточняет, что пожар вспыхнул в одной из квартир дома на улице Фадеева в понедельник в 20:23 мск. Его площадь составила 30 кв. м. Горели вещи, огнем был поврежден балкон. По предварительным данным, в квартире было сильное задымление, поэтому у пострадавших в основном — отравление продуктами горения.

С возгоранием боролись 24 человека личного состава и семь единиц техники. На тушение огня ушло около часа. Причина случившегося сейчас устанавливается.

Портал iz.ru накануне сообщал о пожаре в гостинице «Космос» в Москве. Там горел один из номеров на 15-м этаже. В общей сложности из здания было эвакуировано около 230 человек. Обошлось без пострадавших.

Сегодня же произошло задымление на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж (Лос-Анджелес). Как выяснилось, дым начал валить из небольшого реактивного двигателя в задней части самолета. Было эвакуировано 139 пассажиров и пятеро членов экипажа. Никто серьезно не пострадал.

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