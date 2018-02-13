Восхождение к вершине — с «Известиями»

Участники альпинистского проекта «Зимний снежный барс», поддержанного МИЦ «Известия», совершили восхождение на пик Корженевской и установили флаги Национальной Медиа Группы и «Известий» на высоте 7105 м.

Флаги на покоренной вершине — хороший подарок НМГ к 10-летию холдинга и «Известиям» — к 100-летию издания. МИЦ «Известия» выступил эксклюзивным информационным партнером проекта.

Рекордное альпинистское восхождение на самые высокие горы на территории СНГ — так называемые пики-«семитысячники» — совершают альпинисты из совместной российско-киргизской команды RedFoxAsia. Задача спортсменов состоит в том, чтобы покорить «семитысячники» в зимний период. Такого не делал до сих пор никто в мире.

Команда RedFoxAsia в ходе экспедиции января-февраля 2018 года покорила четвертую вершину из пяти и установила рекорд в зимних восхождениях. Путь команды начался в 2016 году, когда спортсмены провели успешную зимнюю экспедицию на Пик Ленина. В 2017 году в январско-февральский период они покорили сразу две вершины: Пики Хан-Тенгри и Победы. Это был первый в истории альпинизма зимний «дубль» — двойное восхождение. И вот теперь спортсмены совершили второе двойное восхождение — на пики Корженевской и Коммунизма, в горы, расположенные на Памире, на территории Таджикистана. Однако взойти на Пик Коммунизма не позволила погода, а Пик Корженевской покорился альпинистам.

«Снежный барс» — это неофициальное звание, которое присваивают альпинистам, совершившим восхождения на все пять вершин высотой более 7 тыс. м, расположенных на территории бывшего СНГ. Это самые северные и холодные «семитысячники» планеты: пики Ленина (7134 м), Коммунизма (7495 м), Корженевской (7105 м) на Памире и пики Хан-Тенгри (7010 м), Победы (7439 м) на Тянь-Шане. У альпинистов считается высоким достижением покорение хотя бы одной из них. За всю историю альпинизма начиная с 1961 года всего 654 человека в мире побывали на всех 5 семитысячниках СНГ. Большая высота и техническая сложность подъема делают эти вершины труднодостижимыми даже в летний период. Зимой же было проведено всего несколько успешных экспедиций на отдельные горы. Однако еще ни одному человеку не удавалось взойти на все пять вершин зимой и удостоиться звания «Зимний снежный барс».

В ходе экспедиции команда выполняла специальное задание Российского географического общества — съемки снегов и ледников для программы «География из Космоса», которую осуществляют совместно Роскосмос, Институт географии РАН и Казанский Университет.

Особая миссия для РГО

Команда альпинистов RedFoxAsia по заданию РГО снимала снежный покров и ледники. Эти снимки войдут в проект «География из Космоса», который готовят совместно «Роскосмос» (РКК «Энергия»), Институт географии Российской Академии наук и Казанский федеральный университет. Образовательный интернет-ресурс «География из Космоса» будет рассказывать о географии Земли на основании уникальной базы снимков, созданных российскими космонавтами на Международной космической станции. Всего с 2001 года было сделано более 500 тыс. снимков. По словам заведующего лабораторией дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, кандидата географических наук Льва Десинова, руководящего этим направлением в работе космонавтов, съемка ледников на этот раз велась одновременно космонавтом Антоном Шкаплеровым и командой альпинистов RedFoxAsia. Сравнение и анализ снимков, сделанных одновременно из Космоса и с Земли, даст ученым информацию о состоянии региональных климатов, поскольку ледники — индикаторы климата, — говорит Лев Десинов.

Команда RedFoxAsia – «Зимний снежный барс»