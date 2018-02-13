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Движение электропоездов Киевского направления МЖД восстановлено

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Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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Движение электропоездов на Киевском направлении МЖД восстановлено после сбоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Сотрудники железной дороги в 9:30 отбуксировали остановившуюся по техническим причинам электричку компании-перевозчика ОАО ЦППК, после чего движение на перегоне Внуково – Лесной городок было восстановлено. В результате сбоя пригородные поезда и три аэроэкспресса следовали с увеличенными интервалами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что пригородный электропоезд Нара–Москва остановился на перегоне Внуково – Лесной городок в 7:56 утра. Было принято решение отбуксировать сломавшуюся электричку. Движение поездов было организовано в реверсивном режиме по соседнему пути при участии диспетчерского аппарата МЖД. Задержка поездов из-за сбоя составляла от 20 до 45 минут.

Ранее портал iz.ru сообщал, что утром движение электричек было приостановлено и на Белорусском направлении МЖД на перегоне Одинцово–Кунцево-1.

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