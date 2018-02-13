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Госдума разрешит жителям деревень зарабатывать на сборе грибов и ягод

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который позволит жителям деревень и сел зарабатывать на «тихой охоте», сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что, согласно Лесному кодексу, человек имеет право на продажу собранных грибов и ягод при условии, что им был арендован лесной участок.

В результате жители деревень потеряли возможность заработка, что, по мнению депутата, несправедливо.

«Нужно дать такую возможность — уверен, что это необходимо. Что для этого надо сделать? Дать людям право реализовывать те грибы-ягоды, которые они собрали. Если мы дадим такую возможность, то, как и когда-то, люди в деревнях смогут зарабатывать», — подчеркнул Николаев.

Депутат добавил, что в настоящий момент идет разработка соответствующего законопроекта.

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