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Больше 150 человек искали двух пропавших школьниц в Омске

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Волонтеры, таксисты, народные дружины и полиция присоединились к розыску двух десятилетних школьниц в Омске. Общая численность поисковых групп превысила 150 человек. Девочки ушли гулять в вечернее время и не вернулись домой. 

О пропаже школьниц стало известно вечером 12 февраля. Обе подруги воспитываются в неблагополучных семьях, состоящих на учете. От жителей города поступали сообщения о том, что девочек заметили возле поликлиники по улице 12 Декабря, а потом в маршрутке. Кроме того, по информации ИА «Город55», школьницы попались на мелкой краже в супермаркете, но их отпустили.

Утром 13 февраля правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Днем школьниц удалось найти. Как сообщают в полиции, они ночевали у подруги. Девочек доставили в отдел полиции.

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