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СК РФ возбудил уголовное дело по факту похищения девочки из отеля в Вене

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Российские следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка из отеля в Вене.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, инцидент произошел еще в декабре 2017 года. Неизвестные забрали девочку, гражданку России 2014 года рождения, из номера отеля «Бьянка» в столице Австрии.

По некоторым данным, в преступлении участвовали несколько человек. Их цели неизвестны. 

Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

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