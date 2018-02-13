СК РФ возбудил уголовное дело по факту похищения девочки из отеля в Вене

Российские следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка из отеля в Вене.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, инцидент произошел еще в декабре 2017 года. Неизвестные забрали девочку, гражданку России 2014 года рождения, из номера отеля «Бьянка» в столице Австрии.

По некоторым данным, в преступлении участвовали несколько человек. Их цели неизвестны.

Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.